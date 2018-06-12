ABD Başkanı Trump, 'Kuzey Kore’ye yaptırımlar devam edecek'

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un dünyanın merakla beklediği buluşmayı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, görüşmenin detaylarına ilişkin Capella Hotel’de basın toplantısı düzenliyor. Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların yürürlükte kalacağını söyleyen Trump, yaptırımları kaldırmayı dört gözle beklediğini ifade etti. 70 yıldır devam eden Kore savaşının yakında sona ereceğini ifade eden Trump, Kim ile düzenlediği zirvenin içten, doğrudan ve verimli olduğunu söyledi. Trump, Kim’in balistik füze deneme sahasını yok edeceği konusunda söz verdiğini belirterek, "Anlaşmanın imzalanmasıyla bunu kabul ettik" dedi.

Beyaz Saray’ı ziyaret etme teklifini Kuzey Kore lideri Kim’in kabul ettiğini belirten ABD Başkanı Trump, olası ziyaretin tarihi konusunda ayrıntı vermedi. Trump, Kuzey Kore’nin “kışkırtıcı” olarak nitelendirdiği Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların da sona ereceğini ifade etti.