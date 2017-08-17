ABD Başkanı Trump: 'Tarihi değiştiremezsiniz'

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, heykellere ve anıtlara zarar verilmesinin Amerika’nın tarihine zarar verdiğini ifade ederek, “Tarihi değiştiremezsiniz, ancak tarihten bir şeyler öğrenebilirsiniz” dedi.

“Robert E Lee, Stonewall Jackson sıradaki kim? Jefforsen?” diyen Trump, "güzellikler" olarak nitelendirdiği heykellerin özleneceğini bir daha aynı heykellerin yapılamayacağını ifade etti.

Son günlerde ırkçılık yanlıları ve karşıt görüşlüler arasında yaşanan kriz nedeniyle sivil savaş dönemine ait heykeller yıkılıyor. Irkçılık karşıtı bir protesto sırasında kalabalığa aracıyla dalan 20 yaşındaki Nazi sempatizanı 1 kişiyi öldürmüş, yaklaşık 20 kişiyi de yaralamıştı.