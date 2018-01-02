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ABD Büyükelçiliğinde vize başvurusu yoğunluğu

ABD ile vize krizinin çözülmesinin ardından bugün ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde vize başvurusu yoğunluğu yaşandı.

ABD Büyükelçiliğinde vize başvurusu yoğunluğu

02 Ocak 2018 11:17

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki yerel bir çalışanın FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle tutuklanmasının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, 8 Ekim’de Türkiye’deki tüm Amerikan konsolosluklarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Türkiye de; aynı gece Washington’daki Büyükelçiliği aracılığıyla aynı tarzda açıklama yaparak misillemede bulunmuştu. İki ülke arasında süren vize krizi, 28 Aralık'ta ABD Büyükelçiliği twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının vize başvurularında randevu kısıtlaması kaldırıldığı belirtilerek sona erdi.

ABD, yaşanan vize krizinin çözülmesinin ardından ilk somut adımı atarak, 2 Ocak Salı gününe 500 vize randevusu verdi. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar Büyükelçilik'ten işlemlerini tamamlayarak ayrıldı.
Çoğu vatandaş yaşanan sorun nedeniyle işlerini askıya almak zorunda kaldığını dile getirdi. Buna rağmen nihai kararın ardından işlemlerin hızlı sürmesinden de memnun kaldıklarını belirttiler. Evraklarını tamamlayan Zafer Kaya içeride çok yoğun bir kalabalığın olduğunu söyledi.

Bir diğer vatandaş Aydın Polat ise "İşlemler çok hızlı ilerledi, hiçbir sorunlar karşılaşmadım, gayet memnunum" dedi.  

Yağmur Yıldız - Fatih Erdoğan

Etiketler: ABD Büyükelçiliği, vize başvurusu

 

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