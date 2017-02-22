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ABD, Çin'e ait füze yapılarının tamamlanmasında son aşamaya gelindiğini açıkladı

ABD'li yetkililer, Çin'e ait füzeleri bulunduracak Güney Çin Denizi'ndeki 24 adet yapının tamamlanmasında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

ABD, Çine ait füze yapılarının tamamlanmasında son aşamaya gelindiğini açıkladı

22 Şubat 2017 13:20

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geçen ay yaptığı senato konuşmasında, Pekin'in Güney Çin Denizi'nde herhangi bir askeri yapı bulundurma yetkisinin olmadığını söylemişti. Rex Tillerson'ın bu konuşmasının ardından ABD ve Çin ilişkileri gerildi. ABD'li yetkililer, Çin'in karadan havaya uzun menzilli olarak tasarlandığı füzeleri bulunduracak, Güney Çin Denizi'nde yapay adadaki 24 tane yapıyı bitirmek üzere olduğunu aktardı. Trump yönetimi Güney Çin Denizi'nde inşa edilen yapıyı yasa dışı olarak nitelendirmişti. Başlangıçta inşa edilecek yapı için Trump yönetimi Çin'e karşı sert bir tutum göstermişti. Şimdi ise Trump'ın bu konu hakkında ne söyleyeceği bekleniyor.

ABD'li yetkililer, Çin'in halihazırda askeri hava yolu şeritleri inşa ettiği Spratly Adaları zincirinin bir parçası olan Subi, Mischief ve Fiery Cross resifleri üzerinde geri çekilebilir çatılarla betonarme yapıları inşa ettiğini geçtiğimiz günlerde aktardı. Bunun üzerine ABD Pentagon sözcüsü, 'Güney Çin Denizi'nde silahsızlanma' konusunda kararlı kaldıklarını ve tüm talep sahiplerini uluslararası hukuka uygun eylemlerde bulunmaya çağırdığını söyledi. ABD Çin büyükelçisi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. 

Etiketler: ABD, Çin, Rex Tillerson, Trump


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