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ABD destekli PYD’nin DEAŞ militanlarını Deyr ez Zor’a taşıma görüntüleri ortaya çıktı

ABD desteğindeki PKK/PYD’nin liderliğindeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile DEAŞ arasında Rakka’yı boşaltmaları şartıyla 14 Ekim’de bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma gereğince 100 kadar DEAŞ militanının DGS’ye teslim olduğu belirtilmişti. DEAŞ militanlarının yapılan anlaşma gereğince şehirden kamyonlarla çıkarılmasının görüntülerine ulaşıldı.

ABD destekli PYDnin DEAŞ militanlarını Deyr ez Zora taşıma görüntüleri ortaya çıktı

14 Kasım 2017 16:25
ABD destekli PYD’nin DEAŞ militanlarını Deyr ez Zor’a taşıma görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Haziran ayında Rakka’ya giren ABD destekli DSG güçleri anlaşma yapılmadan önce şehrin yüzde 90’ını ele geçirmişti. Muhasara altındaki şehirde bulunan ve DEAŞ tarafından canlı kalkan olarak kullanılan sivillerin zarar görmesinin önlenmesi için görüşmeler yapıldığı belirtilmişti.

DGS tarafından yapılan açıklamada düzenlemenin sivil kayıpların en aza indirilmesi için yapıldığı kaydedilmişti. Teslim olan DEAŞ militanlarının yabancı savaşçılar olmayıp yerliler olduğu yabacıların teslim ise teslim olmadığı kaydedilmişti.

DSG, teslim olan, DEAŞ militanlarının bir kısmını halen DEAŞ’ın elinde bulunan daha doğuya Deyr ez Zor’a otobüs ve kamyonlarla götüreceklerini söylemişti. DEAŞ’ın Deyr ez Zor’a naklinin görüntülerine ulaşıldı.
 

Etiketler: PKK/PYD

 

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