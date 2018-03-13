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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Görev sürem 31 Mart'ta sona erecek

Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "31 Mart görevimdeki son gün. Trump ile telefonda görüştüm. Irak ve Suriye'de yapılacak çok şey var" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Görev sürem 31 Martta sona erecek

13 Mart 2018 21:40

 ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "31 Mart, görevimdeki son günüm olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Trump'ın Kuzey Kore, Rusya ve İran'a yönelik bir dizi açıklamalarının kamuoyunda anlaşmazlığa düştüğü gerekçesiyle görevden alınan Tillerson, "31 Mart, görevimdeki son günüm olacak. O güne kadar görevimden ayrılışıma ilişkin birkaç idari konuyla ilgileneceğim. Bu görevimin ardından sivil hayatıma döneceğim" dedi. 

Kendisini görevden alan ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü söyleyen Tillerson, "Suriye'de ve Irak'ta yapılması gereken daha çok şey var. Müttefiklerimiz olmadan bunları başaramayız" diye konuştu.
Suriye, Afganistan ve diğer ülkelerdeki başarıları ve çalışmalarını anlatan Tillerson, mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Tillerson, "Bakanlıkta çalışan mesai arkadaşlarıma veda edeceğim, hepimiz işimizi doğru yapmak için yemin ettik. Ben yeminimin dışına çıkmadım. ABD ordusu bizi koruyor. Amerikalılar olarak onlara minnettarız. Suriye’deki ateşkesi gerçekleştirdik binlerce insanın hayatını kurtardık” dedi. 

Öte yandan Trump'tan hiç bahsetmemesi dikkat çeken Tillerson, toplantı sonrasında salondan koşar adım uzaklaştı.  

Hasan Çelik
 

Etiketler: Tillerson

 

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