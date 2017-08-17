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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’dan İspanya’ya destek mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, ABD’nin İspanya makamlarına yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillersondan İspanyaya destek mesajı

17 Ağustos 2017 21:36

ABD Dışişleri Bakanı Resx Tillerson, Japon yetkililerle düzenlediği ortak basın toplantısında, Barcelona’daki terör saldırısına değinerek ABD’nin İspanya’ya yardım etmeye hazır olduğunu ve ABD’nin terörle mücadele konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Tillerson, “Dünyadaki teröristler, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve müttefiklerinin onları bulup, adalete teslim etmek için kararlı olduğunu bilmeliler” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından ABD'nin Barcelona'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, "ABD yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yapacaktır. Sert ve güçlü olun. Sizi seviyoruz" dedi.


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