“ABD, doları bir silah olarak kullanıyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım İsviçre'ye düzenlediği ziyaret kapsamında, Cenevre kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na katıldı. Yıldırım toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs'ün ABD tarafından İsrail'in başkenti ilan edilmesi üzerine İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıyı hatırlatarak, “Tabii bununla da kalmadık daha sonra da Birleşmiş Milletler'de (BM) de yine girişimler devam etti ve BM'de genel kurul acil toplanmak sureti ile 129 BM üyesi, sadece Müslüman ülkeler değil, Avrupa'dan, Afrika'dan, Latin Amerika'dan çoğunlukla bu kararın yanlışlığını en sert bir şekilde kınanması yönünde bir karar çıktı” dedi.

Müslüman ülkelerin birliklerini korudukları taktirde dünya kamuoyunda seslerini yükseltebildiklerini belirten Yıldırım, “Biz bir olursak beraber olursak daha iri oluruz ve bölgemizin, Müslüman ülkelerinin konularını uluslar arası platformda savunabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAŞI ABD TOPRAKLARINDA FAALİYETİNİ RAHATÇA SÜRDÜRÜYOR”

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde teşkilatın Türkiye'nin yanında durduğunu belirten Yıldırım, “Bu alçak darbede Türkiye'nin yanında yer aldınız, demokrasinin yanında yer aldınız. FETÖ terör örgütünün başı ABD'de, Pensilvanya'da yaşıyor ve ABD topraklarında bugün hala faaliyetini rahatça sürdürüyor. Bununla da sınırlı değil, dünyanın her yerinde 160'dan fazla ülkede maalesef bunlar varlıklarını sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı.

İslam ülkelerinin bulunduğu coğrafyaların sıkıntı içinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Değerli kardeşlerim, İslam ülkelerinin içinde bulunduğu topraklar sorunlar yumağı. Suriye'ye bakın sorun, Filistin'e bakın sorun, keza Lübnan'da, Ürdün'de, Irak'ta aynı. Yemen'de aynı Libya'da aynı Rohingya'da aynı” şeklinde konuştu.

“SURİYE'DE YAŞANANLARIN BEDELİNİ TÜRKİYE, ÜRDÜN VE LÜBNAN ÖDÜYOR”

Müslüman ülkelerin problemler ile mücadele ediyor olmasının tesadüf olmadığını belirten Yıldırım, emperyal güçlerin bu bölgelerdeki kaostan yararlandığını aktardı. Yıldırım, “Suriye'de yaşananlara bakalım sekiz sene oldu. En büyük bedeli kim ödüyor? Lübnan ödüyor, Ürdün ödüyor, Türkiye ödüyor. ABD'nin ödediği bir bedel var mı? Diğerlerinin ödediği bir bedel var mı? Yok ” dedi.

“ABD'NİN TEK MÜTTEFİKİ DOLARDIR”

ABD'nin sürdürdüğü ticaret savaşına değinen Yıldırım, “Bugün ABD uluslararası dolaşımda bulunan doları bir silah olarak kullanıyor. Gittikçe dünyada müttefiki azalan ABD tek müttefike sarılmış vaziyette, o da dolar. Tek müttefiki dolardır. Onunla ülkelere ayar vermeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.