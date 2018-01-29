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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel: 'Münbiç'ten çekilmeyeceğiz'

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, ABD’nin Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç şehrinden çekilmeyeceğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel: Münbiçten çekilmeyeceğiz

29 Ocak 2018 11:57

ABD’den Suriye konusunda yeni bir açıklama daha geldi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel CNN International’a yaptığı açıklamada, Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Münbiç kentinden ABD birliklerinin çekilmeyeceğini açıkladı. Votel yaptığı açıklamada, ABD’nin Münbiç’ten çekilmesine ilişkin "Gözden geçirmeyi düşündüğümüz bir şey değil" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumartesi günü, "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.
Münbiç kentinin büyük bir bölümü 2016 yılından bu yana terör örgütü YPG’nin kontrolü altında. 

Etiketler: ABD Merkez Kuvvetlerİ

 

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