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ABD: 'Rakka’nın çok yakında alınması gerekiyor'

ABD’nin Irak’taki Askeri Kuvvetler Komutanı Stephen Townsend, batı ülkelerine yönelik olası terör saldırılarının engellenebilmesi için Rakka’nın alınması gerektiğini ifade ederek, “Gerçek şu ki, yakın zamanda bunu gerçekleştirebilecek tek güç YPG’nin de bir parçası olduğu Suriye Demokratik Güçleri’dir. Müzakere halindeyiz, planlıyoruz. Türkiye ile görüşmeler yapıyoruz ve Bunu adım adım götüreceğiz” dedi.

ABD: Rakkanın çok yakında alınması gerekiyor

27 Ekim 2016 11:44

ABD’nin Irak’taki Askeri Kuvvetler Komutanı Stephen Townsend, terör örgütü DEAŞ’ın batı ülkelerinde bir saldırı planladığını kaydeden Townsend, ne zaman ve nereye saldırı olabileceğini öngöremediklerini aktardı. Olası saldırının Rakka’dan yönetilebileceğine dikkat çeken ABD’li komutan, “Bu nedenle Rakka’nın çok yakında alınması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. 

ABD’li komutan batıda terör saldırılarının engellenebilmesi için Suriye’nin Rakka kentinde terör örgütü DEAŞ’ın etkisiz hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek, Rakka’nın, Musul operasyonunu gerçekleştiren benzer kuvvetler tarafından DEAŞ’tan alınması gerektiğini dile getirdi. Rakka’nın geri alınması planlarını Ağustos ayında örgütten alınan Münbiç’in kurtarılması ile kıyaslayan ABD’li komutan Münbiç’ten farklı olmadığını kaydetti.

Musul’da DEAŞ’a yönelik mevut operasyonların ilerleme kaydettiğini aktararak, Rakka’nın geri alınmasının daha uzun sürebileceğini belirten ABD’li komutan, “Gerçek şu ki, yakın zamanda bunu gerçekleştirebilecek tek güç YPG’nin de bir parçası olduğu Suriye Demokratik Güçleri’dir. Müzakere halindeyiz, planlıyoruz. Türkiye ile görüşmeler yapıyoruz ve Bunu adım adım götüreceğiz” dedi. 


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