Diğer
Kategoriler

ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı: "Suriye'deki operasyonumuzu bozmaya çalışan askeri platformları veya ekipmanları hedefleyeceğiz."

ABD Savunma Bakanlığından açıklama

14 Nisan 2018 05:22

Şimdiye kadar ABD bombalaması Barza bölgesinde bilimsel araştırma merkezi, Qaysun dağlarında Cumhuriyet Muhafızları genel merkezi, Mezzeh Askeri Havaalanı, Damir Askeri Havaalanı, Alkaswa bölgesi ve başkent Şam'da bazı merkezleri kapsıyor bunların arasında Mezze Havaalanı, Barzah'taki Jumeriah Araştırma Merkezi yoğun bir biçimde hedefleniyor. Öte yandan İngiliz Savunma Bakanı: Batı Humus'taki askeri tesislerin bombalanmasında Shado füzelerinin kullanıldığını açıkladı.

Şam'da bulunan 81. ve 21. Taburun Hava Savunma Devriyeleri saldırılara karşılık roketlerle karşılık vermeye çalışıyor. Edinilen son bilgiye göre Duma'nın Kuzey doğusundaki Ad Dumayr hava üssü de vuruldu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç