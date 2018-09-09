ABD Senatörü Johnson Makedonya’da

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, ABD Senatörü ve aynı zamanda Milli Güvenlik Komitesi ve Avrupa Bölge Güvenlik Politikası Sorumlusu Ron Johnson ile görüştü. Zaev, Johnson ile ülke politika sürecini ve 30 Eylül’de gerçekleştirilecek referandum hazırlıklarını konuştu. Başbakan Zaev’in ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, bunun tarihi bir olay olduğunun altı çizilerek vatandaşların oy vermeye çıkmaların ve bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiği ortak düşüncesi paylaşıldı.

Zaev ve Johnson, başarılı referandumun Makedonya'nın geleceğinin anahtarı olduğunu söyledi ve vatandaşların bu şansı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Zaev, gerçekleştirilecek referandumda muhalefet parti liderlerinin birlik olma davetini kabul edeceklerini ve kendi üyelerini de destek vermek için çağıracaklarını duyurarak ortak amaçlarının gerçekleşmesi için muhalefet ile birlik olmayı beklediğini söyledi.

İkili, görüşmede NATO ve Avrupa Birliği üyeliğinin de gençlere daha iyi bir gelecek sunma konusunda ekonomik bir ilerlemenin kapısını açacağını vurguladı. Johnson, Başbakan Zaev ile görüştükten sonra, Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüşme gerçekleştirdi.

İso Demişoski - Nelifer Arslanoska

