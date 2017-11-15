ABD tarihindeki kanlı saldırılar

ABD son dönemlerde gerçekleştirilen saldırılarla sarsılıyor. Ülkedeki bıçaklı, silahlı saldırılarda dikkat çeken nokta saldırganların ABD vatandaşı olması. ABD tarihinin en kanlı saldırılarının başında gelen Las Vegas’ta düzenlenen Müzik Festivali’nde gerçekleştirilen saldırıda 58 kişi hayatını kaybetmişti.

Las Vegas festivale saldırı: 58 ölü

ABD tarihinin en kanlı saldırılarından biri Las Vegas'ta düzenlenen Country Müzik Festivalinde gerçekleşti. 1 Ekim 2017’de tarihinde saldırgan, Mandalay Bay Oteli'nin 32. katından 22 bin kişinin katıldığı konser alanına otomatik silahla ateş açtı. Saldırıda 58 kişi hayatını kaybetmişti.

Orlando klüp saldırısı: 49 ölü

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde 12 Haziran 2016’da eşcinsellerin gittiği bir kulübe silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda en az 49 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 50’den fazla kişi ise yaralanmıştı. Orlando polisi, gece kulübünde etrafa ateş açan ve bazı kişileri rehin alan Omar Saddiqui Mateen isimli saldırganın olaydan üç saat sonra öldürüldüğünü duyurmuştu.

Virginia saldırısı: 32 ölü

ABD’nin Virginia eyaletinde 16 Nisan 2007 yılında yaşanan silahlı saldırıda 23 yaşındaki Seung-Hui Cho adlı bir öğrenci intihar etmeden önce 32 kişiyi öldürmüş, olayda birçok kişi yaralanmıştı.

Okul saldırısı : 27 ölü

ABD'nin Connecticut eyaletindeki Sandy Hook ilkokulunda, 14 Aralık 2012 tarihinde Adam Lanza adlı saldırganın gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucunda 20’si çocuk 27 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganın 20’li yaşlarda olduğu ve okulun müdürüyle karşılaştıktan sonra birden fazla silah kullanarak ateş açtığı açıklanmıştı. Saldırgan daha sonra kendini öldürmüştü.

Kilise saldırısı: 26 ölü

ABD’nin Teksas Eyaleti'ndeki bir kilisede 5 Kasım 2017’de saldırganın tek başına düzenlediği saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralamıştı. Saldırganın kilisenin içine girip ateş açtığı, doğmamış bir çocuk dahil olmak üzere 26 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtilmişti.

Luby’s Kafeterya saldırısı: 23 ölü

ABD’nin Texas eyaletinin Killeen şehrinde 16 Ekim 1991 tarihinde, George Hennard adlı saldırgan Luby’s Kafeterya’nın duvarını aracıyla yıkarak içeri girmişti. Araçtan inan 35 yaşındaki Hennard silahıyla 23 kişiyi öldürmüş ardından intihar etmişti.

Fast food restoranına saldırı: 21 ölü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 18 Temmuz 1984 yılında fast food restoranına girerek pompalı tüfek ve tabancasıyla ateş eden James Huberty adlı saldırgan aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin ölümüne yol açmış. Polis ve saldırgan arasında çıkan çatışmanın ardından 41 yaşındaki Huberty, keskin nişancılar tarafından öldürülmüştü.

Texas Üniversitesi Kulesi’nden yapılan saldırı: 18 ölü

ABD’nin Texas eyaletinde 1 Ağustos 1966 tarihinde Charles Joseph Whitman adlı eski ABD denizcisi, Texas Üniversitesi Kulesi’nden insanların üzerine ateş açması sonucu 18 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmış, olayda en az 30 kişi yaralanmıştı. Ayrıca saldırgan, aynı gün annesini ve eşini de öldürmüştü. Saldırgan ise kule içinde polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

İşçi toplantısına saldırı: 14 ölü

2 Aralık 2015’te Syed Rizwan Farook ve Tashfeen Malik adlı evli çift Kaliforniya’nın San Bernardino kentindeki Inland Regional Center'da düzenlenen işçi toplantısına ateş açmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Oklahoma saldırısı: 14 ölü

Oklahoma'nın Edmond ilçesinde 20 Ağustos 1986’da yarı zamanlı olarak çalışan postacı Patrick Henry Sherrill, 3 silahla 10 dakika içerisinde 14 postacıyı öldürerek intihar etmişti.

Fort Hood askeri üssünde saldırı: 13 ölü

5 Kasım 2009’da ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde silahlı saldırı düzenleyen ordu psikiyatrı Binbaşı Nidal Malik Hasan, 13 kişiyi öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştı. Hasan hakkında ise idam kararı verilmişti.

Binghamton saldırısı: 13 ölü

New York’un Binghamton şehrinde 3 Nisan 2009 yılında Jiverly Wong adlı saldırgan göçmen toplum merkezine açtığı ateş sonucu 13 kişiyi öldürmüş, 4 kişiyi yaralamıştı. Ardından saldırgan intihar etmişti.

Colorado saldırısı: 13 ölü

Colorado'nun Littleton ilçesinde 20 Nisan 1999’da, 18 yaşındaki Eric Harris ve 17 yaşındaki Dylan Klebold intihar etmeden önce 1 öğretmen ve 12 öğrenciyi öldürmüştü.

Kumarhane saldırısı: 13 ölü

18 Şubat 1983 tarihinde 3 kişi, Washington’un Seattle şehrindeki bir kumarhaneye düzenlediği saldırıda 14 kişiyi kaçırmış, 13’ünü öldürmüştü.

Pennsylvania’da gardiyan 13 kişiyi öldürdü

25 Eylül 1982’de Pennsylvania’nın Wilkes-Barre kentinde 40 yaşındaki gardiyan George Banks, kendi öz çocuğu olan 5 kişinin de aralarında bulunduğu 13 kişiyi öldürmüştü. Pennsylvania Yüksek Mahkemesi, Eylül 2011’de ölüm cezasını iptal etmişti.

Akıl hastası Unruh, 13 kişiyi öldürdü

5 Eylül 1949’da New Jersey’in Camden kentinde, İkinci Dünya Savaşı’na katılmış bir asker olan Howard Unruh, 13 komşusunu vurarak öldürmüştü. Akli dengesi yerinde olmadığı anlaşılan Unruh, akıl hastanesinde 88 yaşında hayatını kaybetti.

Gemi tersanesinde saldırı: 12 ölü

16 Eylül 2013 tarihinde Washington’da bir gemi tersanesinde açılan ateş sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, Aaron Alexis adlı saldırgan olay yerinde öldürülmüştü.

“Batman: The Dark Knight Rises” gösteriminde saldırı: 12 ölü

20 Temmuz 2012’de Denver kentindeki Aurora kentinde “Batman: The Dark Knight Rises” filminin gösterimi esnasında 24 yaşındaki James E. Holmes’un düzenlediği saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 58 kişi yaralanmıştı. Polis, saldırganın silahla ateş açtığını ve göz yaşartıcı bomba kullandığını açıklamıştı. Saldırgan, polis tarafından yakalanmıştı.

Atlanta’da saldırı: 12 ölü

29 Temmuz 1999’da Atlanta’da 44 yaşındaki Mark Barton intihar etmeden önce, eşi ve 2 çocuğunu öldürmüş, ardından iki farkı aracı kurumlarda ateş açarak 9 kişiyi öldürmüştü.

Alabama saldırısı: 10 ölü

10 Mart 2009’da Alabama eyaletinde, 28 yaşındaki Michael McLendon 10 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti. Öldürdüğü kişiler arasında ise annesi, büyükannesi, büyükbabası, halası ve amcası da bulunuyordu.