ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ın vergi reformunu onayladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi reformu yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde onaylandı. Temsilciler Meclisinde bugün yapılan oturumda, "Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası" başlıklı tasarı 205'e karşı 227 oyla kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için büyük önem taşıyan reform teklifi, ülkede kurumsal vergi oranını tek hamlede ve kalıcı olarak yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesini içeriyor. Cumhuriyetçi Parti senatörleri tarafından hazırlanan vergi reformu tasarısının ABD Senatosunda bu ayın sonunda bir kez daha oylanması bekleniyor. Bu oylamadan da olumlu sonuç çıkması halinde, Temsilciler Meclisi ve Senatonun kabul edilen tasarıların arasındaki farklılıkları gidermesi ve üzerinde hemfikir olunan yeni bir tasarı oluşturması gerekiyor. Üzerinde hemfikir olunan yeni tasarının kongrenin her iki kamarası tarafından yeniden oylanarak kabul edilmesinin ardından ise yasalaşması için Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Hasan Çelik