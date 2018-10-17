ABD Temsilciler Meclisine Suudi Arabistan'a yaptırım yasa tasarısı sunuldu

ABD Temsilciler Meclisine Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçının kaybolması ile ilgili olarak Suudi Arabistan'a yönelik yaptırımları öneren bir rapor ve yasa tasarısı sunuldu. Demokrat Partili Kongre üyesi Jim McGovern tarafından sunulan tasarıda “Uluslararası kuralların arsızca ihlali” ifadesi yer aldı. McGovern'ın önerdiği tasarıda ABD'den Suudi Arabistan'a askeri malzeme satışının yasaklanması gerektiği belirtildi.

İçeriği henüz yayınlanmayan tasarıya şu ana kadar destek veren 6 Demokrat ve 2 Cumhuriyetçi olduğu öğrenildi. Senatoda da Demokrat ve Cumhuriyetçilerin bu konuda beklentilerinin arttığı kaydedildi. Trump yönetiminin sessiz kalması ve Suudi yetkililerin açıklamalarına inanmaya meyilli mesaj vermesi de beklenti içerisinde olan Cumhuriyetçi ve Demokratların tepkisine yol açtı. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio “İnsan hakları konusunda mutlaka ilgilenmeliyiz” derken bir başka Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham katıldığı bir programda “En ağır yaptırımlar gerçekleşmeli” ifadesini kullandı.

McGovern, Cemal Kaşıkçı olayının ardından geçen hafta yaptığı açıklamada “Eğer ABD bir şeyin arkasında durması gerekiyorsa, bizim açıkça ve net şekilde insan haklarının arkasında durmamız gerekiyor” demişti.

Al Watan ve Washington Post'ta yazan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim günü Suudi Arabistan Konsolosluğuna girerken görülmüş sonrasında kendisinden haber alınamamıştı.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

