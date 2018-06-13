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ABD’de benzinlikte patlama

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Bensalem kentinde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada bir kişinin enkaz altında kaldığı, bir kişinin de ağır yaralandığı belirtildi. İstasyonda çıkan yangın söndürülürken, kurtarma çalışmaları sürüyor.

ABDde benzinlikte patlama

13 Haziran 2018 10:50

İlçe Halk Güvenliği Direktörü Fred Harran, bölgedeki ev ve iş yerlerinin olası patlamalara karşı tahliye edildiğini belirtirken, olayda iki kişinin yaralandığını açıkladı. 

Yetkililer yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği akaryakıt istasyonunda bir yakıt tankında meydana gelen arızanın tamir edildiğini bildirdi. Patlamanın etkisiyle istasyonun zeminde yaklaşık 10 metre derinliğinde bir çökme olduğunu belirten yetkililer, enkaz altında kalan son kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.  

Hasan Çelik
 

 

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