Diğer
Kategoriler

ABD’de bir çita 8 yavru dünyaya getirdi

ABD’nin Missouri eyaletindeki Saint Louis Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan dişi çita 8 yavru dünyaya getirdi.

ABDde bir çita 8 yavru dünyaya getirdi

05 Ocak 2018 10:22
ABD’de bir çita 8 yavru dünyaya getirdi - Tıkla İzle

Saint Louis Hayvanat Bahçesi yetkilileri, hayvanat bahçesinde yaşayan bir çitanın ilk kez 8 yavru doğurduğunu ve en çok doğum yapan çita olarak tarihe geçtiğini açıkladı. Çita Bingwa’nın 26 Kasım’da 3 erkek, 5 dişi yavru doğurduğu ve sağlıklı oldukları ifade edildi. Annenin ve yavruların birkaç ay boyunca hayvanat bahçesindeki mağarada yaşayacakları ve ziyaret edilemeyeceği belirtildi.

Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (AZA) tarafından yapılan açıklamada, Saint Louis Hayvanat Bahçesi’nde bugüne kadar 430 çitanın doğum yaptığı ancak ilk kez bir çitanın 8 yavru doğurduğu belirtildi.
Çoğunluğu Güney ve Doğu Afrika'da yaşayan çitaların doğdukları ilk birkaç ay hayati önem taşıyor. Dişi çitalar tek seferde ortalama 4 yavru doğuruyor ve yavrular ortalama 150-300 gram ağırlığında oluyor. 

Etiketler: ABD, çıta

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç