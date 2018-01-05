ABD’de bir çita 8 yavru dünyaya getirdi

Saint Louis Hayvanat Bahçesi yetkilileri, hayvanat bahçesinde yaşayan bir çitanın ilk kez 8 yavru doğurduğunu ve en çok doğum yapan çita olarak tarihe geçtiğini açıkladı. Çita Bingwa’nın 26 Kasım’da 3 erkek, 5 dişi yavru doğurduğu ve sağlıklı oldukları ifade edildi. Annenin ve yavruların birkaç ay boyunca hayvanat bahçesindeki mağarada yaşayacakları ve ziyaret edilemeyeceği belirtildi.

Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (AZA) tarafından yapılan açıklamada, Saint Louis Hayvanat Bahçesi’nde bugüne kadar 430 çitanın doğum yaptığı ancak ilk kez bir çitanın 8 yavru doğurduğu belirtildi.

Çoğunluğu Güney ve Doğu Afrika'da yaşayan çitaların doğdukları ilk birkaç ay hayati önem taşıyor. Dişi çitalar tek seferde ortalama 4 yavru doğuruyor ve yavrular ortalama 150-300 gram ağırlığında oluyor.