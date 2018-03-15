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ABD’de çöken köprüde 4 kişi öldü

ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde çöken köprünün (üst geçit) altında kalan 4 kişinin öldüğü bildirildi.

ABDde çöken köprüde 4 kişi öldü

15 Mart 2018 21:50
Amerika’da üst geçit çöktü: 1 ölü, 6 yaralı - Tıkla İzle

İtfaiye Şefi Dave Downey, basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 aracın enkaz altında kaldığını olayda 4 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yetkililer arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, molozun altında sıkışıp kalmış olabilecek kişileri aramak için özel yetişmiş köpekler kullanıldığını ifade ettiler. 

Sweetwater Mayor Orlando Lopez, köprü çöküşünü 'ulusal bir trajedi' olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından “FIU'daki köprü çöküşü trajik. Birçok cesur İlk Yardım Ekibi hayat kurtardı. Cesaretleri için teşekkür ederim. Bu akşam etkilenen herkese dua ediyorum” dedi.  

 

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