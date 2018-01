ABD’de dondurucu soğuklarda 7 kişi öldü

ABD’yi etkisi altına alan soğuk hava kuzeybatı eyaletlerinde 7 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken, birçok eyalette de okulların kapandığı açıklandı. ABD’nin doğusundaki eyaletlerde ise nehir ve göllerin donduğu belirtildi. Hafta sonu soğuk havanın yerini kar ve fırtınaya bırakması bekleniyor.

Yetkililer, Lowa, Massachusetts, Indiana, Ohio ve Kuzey Carolina eyaletlerinde birçok bölgede okulların kapatıldığını duyurdu. New York'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle turistlerin dışarıda dondurucu havada daha fazla kalmamaları için indirim kartları dağıtılarak, müzeler ve kapalı alanlarda zaman geçirmeleri sağlanıyor. Geçen hafta Georgia Valisi Nathan Deal, Ulusal Hava Servisi'nin kış fırtınası uyarısını yayınlamasından sonra 28 ilde olağanüstü durum ilan etmiş ve halkı zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarmıştı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, doğu kıyılarında şiddetli kar yağışı ve fırtınanın hafta sonu etkili olacağını duyurdu. Teksas, New York, Maine, Georgia, Güney Carolina, Virginia, Washington, Maryland, Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Lowa, Massachusetts, Indiana, Ohio ve Kuzey Carolina, Kuzey Florida eyaletlerinde soğuk havanın bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, Teksas eyaletinin Houston kentinde 2 kişinin soğuk hava nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Wisconsin eyaletinde biri kadın 3 kişinin, Batı Virginia'nın Charleston şehrinde de evsiz bir adamın bir bankın üzerinde soğuktan donarak öldüğü bildirildi. Michigan eyaletinin Detroit kentinde ise bir kilisenin dışında bir adamın donmuş olarak bulunduğu açıklandı.

Hasan Çelik