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ABD’de kar kalınlığı 1 metreyi aştı

ABD'nin kuzey doğu eyaletlerini etkisi altına alan karın kalınlığı 1 metreyi aştı.

ABDde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

28 Aralık 2017 23:57
ABD’de kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Tıkla İzle

Amerika Birleşik Devletleri’nin özellikle kuzey doğu eyaletlerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Minnesota, Illinois, Michigan, Pennsylvania eyaletlerinde özellikle hissedilen soğuk hava dalgası Chicago’da sıcaklığı -30 derecelere düşürken, Pennsylvania’nın Erie şehrinde 1 metre kalınlığın üzerinde kar yağışına sebep oldu. Ulaşım neredeyse tamamen durma noktasına geldiği Erie’de, halk karın keyfini çıkartıyor. Şehrin Belediye Başkanı Joe Sinnot yaptığı açıklamada Erie’de her zaman kar yağışının yoğun olduğunu ama ilk defa böyle bir hava durumu ile karşılaştıklarını söyledi.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu
 

 

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