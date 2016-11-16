ABD’de başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zaferle çıkmasının ardından başlayan Trump karşıtı protestolar sürüyor. Başkent Washington’da Wilson Lisesi'nden yüzlerce öğrenci ABD’nin 45’inci başkanına karşı yürüdü. Derslerinden çıkan öğrenciler, Trump’ın sahibi olduğu otelin bulunduğu Pennsylvania Caddesi’nde toplandı. Trump Otel’in önünde toplanan kalabalığa diğer şehirden gelen öğrenciler de katıldı. Amerikan kongresinin bulunduğu Capitol Hill’e yürüyüşe geçen öğrenciler, önce Kongre Kütüphanesine ardından da National Mall’a kadar ilerledi. “Bizi bölemez” sloganları atan ve Trump karşıtı pankart taşıyan öğrencilerin protesto yürüyüşü sırasında zaman zaman trafik de aksadı.

