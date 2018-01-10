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ABD’de mahsur kalan aileler kurtarılıyor

Toprak kayması nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde evlerinde mahsur kalan aileler helikopterle kurtarılıyor.

ABDde mahsur kalan aileler kurtarılıyor

10 Ocak 2018 18:26
ABD’de mahsur kalan aileler kurtarılıyor - Tıkla İzle

Kaliforniya eyaletinde aşırı yağmur sonucu meydana gelen toprak kaymasında 13 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyarken, arama kurtarma ekipleri mahsur kalan aileleri kurtarıyor. Kaliforniya’nın San Diego kentinde 5 kişilik bir aile helikopterle kurtarıldı. Ekipler ailenin 3 yaşındaki kızı, 7 yaşındaki oğlu ve yeni doğmuş bebeklerinin yanı sıra 2 adet evcil hayvanı dakikalar süren çabanın sonunda kurtarmayı başardı.

Çoğu ölümün, Kaliforniya’nın Los Angeles şehrinin kuzeybatısında yaklaşık 9 bin kişilik zengin bir yerleşim bölgesi olan Montecito'da ilçesinde meydana geldiği belirtilmişti. Santa Barbara İlçe Sözcüsü David Villalobos, yaptığı açıklamada, “Oprah Winfrey, Rob Lowe ve Ellen DeGeneres gibi ünlü kişilere ev sahipliği yapıyor” ifadelerini kullanmıştı. 

 

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