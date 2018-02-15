ABD’de saldırgan AR-15 yarı otomatik silah kullanmış

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward kentinde, bir liseye silahlı saldırı düzenleyen ve 17 kişinin ölümüne yol açan Nikolas Cruz’un (19) disiplinsizlik ve kavgacı tutumu nedeniyle okul yönetimi tarafından bir yıl önce okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi. Broward County Şerif Scott İsrael yaptığı açıklamada, saldırganın tek başına hareket ettiğini ve saldırgana ait olduğu belirlenen AR-15 tarzı yarı otomatik bir tüfekle saldırıyı yaptığını açıkladı. Eski öğrenci Parkland'daki Marjory Stoneman Douglas Lisesinde dün okulda yangın tatbikatı yapıldığı bir sırada yarı otomatik AR-15 tarzı bir tüfekle saldırıyı gerçekleştirmişti.

2013'ten bu yana 290 okulda ateşli silahla saldırı gerçekleştirildi

ABD'de son yıllarda artarak devam eden okul saldırılarının önüne geçilemiyor. Amerika genelinde 2013'ten bu yana 290 okulda ateşli silahla saldırı gerçekleştirildi. ABD tarihinin en ölümcül okul saldırısı, 2007 yılında Virginia Tech'te 32 kişinin öldüğü okul baskını olarak kayıtlara geçti. Connecticut eyaletinin Newtown kentinde 5 yıl önce bir ilköğretim okuluna yapılan saldırıda ise 26 kişi hayatını kaybetmişti. Dün Florida eyaletinde okulun eski öğrencisi tarafından yapılan saldırıda ise 17 kişi yaşamını yitirdi.

Silahlanma tartışmaları yeniden gündemde

Florida’daki dün yapılan silahlı saldırı sonrasında ABD’deki silahlanma tartışması tekrar gündeme geldi. Ülke genelindeki tüm okullar elektronik olarak güvenli kapıların kurulu olduğu ve ek olarak da güvenlik görevlilerinin olması sorunlara çözüm üretilmediği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ABD tarihindeki en ölümcül okul saldırılarından birinin yaşandığı günün sonrasında yaptığı açıklamada, "Florida saldırganının zihinsel olarak rahatsız olduğunu, hatta kötü ve huysuz davranışlar nedeniyle okuldan atıldığını gösteren birçok işaret var. Komşuları ve sınıf arkadaşları onun büyük bir sorun olduğunu biliyordu” dedi.

Parkland'daki Marjory Stoneman Douglas Lisesinde 3 bin 300 öğrencinin öğretim gördüğü ve okulun en kısa sürede eğitime devam edeceği, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Hasan Çelik

