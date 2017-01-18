ABD, ayrılıkçı açıklamaları ile öne çıkan ve Bosna Hersek'i oluşturan iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyetinin Bosna Hersek'ten ayrılması gerektiği yönündeki çıkışlarıyla uluslararası toplumun tepkisini çeken Milorad Dodik'e yaptırım kararı aldı.

Müeyyidelerle birlikte ABD'ye seyahat etmesi yasaklanan Dodik'in ABD sınırları içerisindeki mal varlıklarının da dondurulduğu bildiriliyor.

Bölge basınında ABD'nin ardından birkaç Avrupa Birliği ülkesinin de yaptırımları destekleme kararı aldığı iddia edildi.

Dodik'in seçilmiş başkan Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğine yaptığı vize başvurusu da reddedilmişti.

Sırbistan: Yaptırım kararını desteklemeyeceğiz

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, ABD tarafından Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik aleyhinde uygulanacak yaptırımların Sırbistan tarafından desteklenmeyeceğini söyledi.

RTS televizyonuna yaptığı açıklamada Vuçiç, "Henüz bu konuda bana bilgi ulaşmış değil ama ben Sırbistan'ın Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın mal varlıklarını dondurma ve Belgrad'a gelişine yasak koyma gibi bir adım atmasının gerçekçi olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.