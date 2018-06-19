ABD'den Çin'e 200 milyar dolarlık ek gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart ayında Çin'e yönelik ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle ilk gerilim başladı. Ardında Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine misilleme yaparak, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldığını duyurmuştu.

Trump talimat verdi

Gelinen son noktada ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamasında, ABD Ticaret Temsilciliğine (USTR) 200 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilecek Çin menşeli ürünleri belirlemesine ilişkin talimat verildiği bildirildi.