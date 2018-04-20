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ABD’den erken seçim açıklaması, bu konuda endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’de OHAL döneminde yapılması planlanan erken seçimlerinin özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemesinin zor olduğunu, bu konuda endişeli olduklarını açıkladı.

ABDden erken seçim açıklaması, bu konuda endişeliyiz

20 Nisan 2018 08:53

Dışişleri Bakanlığında günlük yapılan basın toplantısında Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerle ilgili Nauert yaptığı açıklamada, “öncelikle Ohal'ın iki yıldır uygulandığını ve "Olağanüstü hal yürürlükteyken, Türk yasalarıyla ve ayrıca Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu, özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemek zor, bunun farkındayız" şeklinde konuştu. 

Süreci yakından takip edeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlğı sözcüsü Heather Nauert, "Bu tür bir olağanüstü hal döneminde seçimler hakkında endişelerimiz var. Elbette özgür ve adil seçimler görmek isteriz, ama burada bir endişe var"açıklamasını yaptı.  

 

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