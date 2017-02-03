ABD perşembe füze denemesi yapan İran'la bağlantılı 12 kurum ve 13 bireye ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı

Maliye Bakanlığı, bu kurum ve kişilerin bazılarının Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Çin'de olduğunu duyurdu. Bakanlığın internet sitesinden duyruduğu yaptırım kararı, İran’ın balistik füze denemelerine misilleme olarak alındı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'ın füze fırlatmasını, ‘provokasyon’ olarak nitelendirmişti. İran’ın son altı aydır Amerika için tehdit oluşturduğunu söyleyen Flynn, Tahran için “gözümüz üzerlerinde” demişti.

ABD'nin bu açıklamısı üzerine Ayetullah Ali Hamaney’in baş danışmanı Ali Ekber Velayeti, “Deneyimsiz birinin İran’ı tehdit etmesi ilk kez olmuyor. Amerika hükümeti, İran’ı tehdit etmenin işe yaramadığını anlayacak. İran’ın kendisini savunmak için hiçbir ülkenin iznine ihtiyacı yok,” demişti.

Donald Trump da bugün Twitter hesabında da, “İran ateşle oynuyor. Obama’nın onlara ne kadar nazik olduğunun farkında değiller ama ben olmayacağım” mesajı yayınlamıştı.

Muhammed Mollaoğlu