Diğer
Kategoriler

ABD'den İran’a yaptırım

Amerika Başkanı Donald Trump’ın aralarında askeri seçenekler de olmak üzere bir çok yaptırımın masada olduğunu belirtmesinden kısa bir süre sonra İran’a karşı yeni yaptırımlar açıklandı.

ABDden İrana yaptırım

03 Şubat 2017 19:59

ABD perşembe füze denemesi yapan İran'la bağlantılı 12 kurum ve 13 bireye ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı

Maliye Bakanlığı, bu kurum ve kişilerin bazılarının Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Çin'de olduğunu duyurdu. Bakanlığın internet sitesinden duyruduğu yaptırım kararı, İran’ın balistik füze denemelerine misilleme olarak alındı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'ın füze fırlatmasını, ‘provokasyon’ olarak nitelendirmişti. İran’ın son altı aydır Amerika için tehdit oluşturduğunu söyleyen Flynn, Tahran için “gözümüz üzerlerinde” demişti.

ABD'nin bu açıklamısı üzerine Ayetullah Ali Hamaney’in baş danışmanı Ali Ekber Velayeti, “Deneyimsiz birinin İran’ı tehdit etmesi ilk kez olmuyor. Amerika hükümeti, İran’ı tehdit etmenin işe yaramadığını anlayacak. İran’ın kendisini savunmak için hiçbir ülkenin iznine ihtiyacı yok,” demişti.

Donald Trump da bugün Twitter hesabında da, “İran ateşle oynuyor. Obama’nın onlara ne kadar nazik olduğunun farkında değiller ama ben olmayacağım” mesajı yayınlamıştı. 

Muhammed Mollaoğlu

Etiketler: ABD, Amerika Başkanı Donald Trump, İran’a yaptırım


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!