ABD’den ’Kuzey Kore’ açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Susan Thornthon, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze testlerini durduracağını açıklamasını çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Thornthon, bu adımın Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Yong arasında yapılacak tarihi zirvede ABD’nin müttefikleriyle yakın koordinasyon içinde olması ihtiyacını güçlendirdiğini söyledi. Thornton, "Bunun çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Güney Kore, müttefikler ve ortaklarımızla ile yakın koordinasyon içinde bulunacağız. Bu hafta görüşmeden sonra benim söyleyeceğim çok şeylerim olacak. Buradan bulunmaktan çok mutluyum.” dedi

ABD Başkanı Donald Trump da, Kuzey Kore Başkanı Kim Yong’un yaptığı açıklamayı "Büyük ilerleme" diye niteleyerek, “Kuzey Kore bütün nükleer testleri askıya almayı ve büyük test bölgesini kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve dünya için çok iyi bir haber. Büyük gelişme, zirveyi dört gözle bekliyorum” demişti.