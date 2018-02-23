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ABD’den Türkiye ve Afrin açıklaması

ABD Dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauret ve Pentagon Baş Sözcüsü Dana W. White ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında Afrin’deki operasyon ve Türkiye-ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

ABDden Türkiye ve Afrin açıklaması

23 Şubat 2018 09:53

ABD Dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü Nauret, ABD Dış İşleri Bakanlığında düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nauert, Münbiç ile ilgili bir soruya Tillerson’ın Türkiye’deki temaslarını hatırlatarak ABD ile Türkiye arasında sadece Türkiye’de değil ABD’de de sürekli ikili görüşmelerin sürdüğünü ve Mart ortasına doğru gerçekleşecek Münbiç ile ilgili toplantı zamanının ve çizelgesinin oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

ABD’de yayınlanan Wall Street Journal gazetesinin Türkiye’nin İran ve Rusya’ya yakınlaşması ile ilgili yaptığı habere ilişkin Nauret, “Türkiye bir NATO üyesidir. Ve bizim de NATO müttefikimizdir. Türkiye ile kesinlikle ayrı düştüğümüz noktalar var. Bunları hepiniz biliyorsunuz” ifadelerini kullanarak Türkiye-ABD arasında çok güçlü ilişkilerin bulunduğunu ve müttefik olduklarını hatırlattı. Nauert, Türkiye’nin diğer devletler ile ilişkisinin bulunmasının doğal olduğunu ABD’nin bu ilişkilerin arasına girmeyeceğini sözlerini ekledi.

Nauert, Afrin’de ABD’nin karşısında olduğu Suriye rejimi ile ABD’nin desteklediği güçler arasındaki yakınlaşma ile ilgili gelen bir soru üzerine ise Afrin’de Amerikan kuvvetlerinin bulunmadığını, Amerika’nın bölgede operasyon yapmadığının altını çizerek bölgedeki gelişmeler ile ilgili yorum yapamam dedi.

Pentagon Baş Sözcüsü Dana W. White ise Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin geçtiğimiz haftalardaki görüşmesinden sonra gerçekleşen gelişmeler ve Münbiç ile ilgili gelen bir soru üzerine görüşmenin çok başarılı olduğunu ve açık açık bütün konuların konuşulduğunu söyledi. “Biz tabi ki Türkiye’nin ortak tehdit ile ve DEAŞ’ı mağlup etmeye odaklanmasını istiyoruz” ifadelerini kullanan White, “Buna rağmen Türkiye’nin bölgedeki haklı endişelerini anlıyoruz ve bu sorunlarla başa çıkmasına yardımcı oluyoruz” dedi.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

Etiketler: ABD, afrin, Türkiye

 

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