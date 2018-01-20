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ABD'den Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili ilk açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, "Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

ABDden Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili ilk açıklama

20 Ocak 2018 22:34

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Galloway, "Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz. Türkiye’nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK’ya ilişkin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu yok çünkü DEAŞ’ı hedef alan askeri operasyonlara odaklanmış durumda" dedi. 

Hasan Çelik
 

 

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