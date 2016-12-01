ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, Washington merkezli düşünce kuruluşu Dış Politika İnisiyatifi’nde yaptığı açıklamada Irak hükümetinin, Haşdi Şabi milis gücünü ülkenin güvenlik güçleri arasına dahil etme çabasından kaygı duyduğunu dile getirdi. Votel, “Bu durum, İran’ın Irak hükümeti üzerindeki etkisini arttıracaktır ve bu konuyla ilgili endişe duymalıyız” dedi. Anlaşmadan beri, İran’ın çatışmalarda 100 binden fazla Şii milise destek verdiğini bildirdi.

Açıklamalarında Türkiye’ye de değinen Votel, Türkiye’nin çabalarının terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye yardımcı olduğunu kaydederek, “Türkiye’den günlük olarak aldığımız destek olmasaydı özellikle Suriye’de birçok şeyi gerçekleştiremezdik” dedi. Bölgedeki diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de kaygılarının bulunduğuna dikkat çeken Votel, ABD’nin Türkiye’nin PKK ve DEAŞ’a konusundaki kaygılarını tanıması gerektiğini vurguladı.