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ABD'li Rahip Andrew Brunson İzmir'den ayrıldı!

ABD'li Rahip Andrew Brunson İzmir'den ayrıldı!
ABD'li Rahip Andrew Brunson İzmir'den ayrıldı!

ABD'li Rahip Andrew Brunson, tahliye kararının ardından İzmir'de 20 yıl yaşadığı evden ayrılarak ABD'ye gitmek üzere havalimanına hareket etti.

ABD'li Rahip Andrew Brunson İzmir'den ayrıldı! - Tıkla İzle

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, önce İzmir Alsancak'ta bulunan Işılay Saygın Sokak'ta bulunan evine geldi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın evine ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de geldi.

Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bir süre sonra Brunson'ın eşi Norine Brunson ve avukatı İsmail Cem Halavurt da eve girdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Brunson'ın evinde elektronik kelepçesini çözdü. Brunson, evde 3,5 saat kaldıktan sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitti. Brunson, 20 yıl yaşadığı İzmir'den ayrılarak ABD'ye dönüyor.  

Ceren Atmaca - Halil Karahan - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri - Ali Gözeten
 

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