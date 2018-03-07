ABD’li sözcüden Türkiye’ye teşekkür

Bugün gerçekleştirilen ABD Dışişleri Bakanlığının olağan basın toplantısında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin güvenlik nedeniyle kapanması ve Türk polisinin dört Iraklıyı tutuklaması ile ilgili başlatılan soruşturma ve alınan tedbirler için Türkiye’ye teşekkür ederek, “Bazı güvenlik endişelerimiz vardı. Detayları vermeyeceğim. Bunları Türk polisine sormalısınız. Büyükelçiliğimiz dün tamamen kapalıydı, bugün açık ancak konsolosluk ve vize hizmetleri verilmiyor. Yarın ise tamamen açık olacak” dedi. “Türkiye hükümetine ve polisine hızlı soruşturma süreci için teşekkür ediyoruz” diyen Nauert, aynı polisin ABD konsolosluğu çalışanını tutukladığının hatırlatılması üzerine “Evet ama eğer bir şeylerin olmasına engel oldularsa teşekkür etmeliyiz” diye belirtti. Soruyu soran gazetecinin ısrarı üzerine “Her şeyi ayrıştırmak zorunda değiliz. Türkiye bir NATO müttefikine yardımcı oldu. Endişelerimize ve haklı bir güvenlik sorununa yardımcı oldular. Biz başarı ile gerçekleşmiş bir eylem için Türk yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi.

Ardından Türkiye’nin Afrin’de sürdürdüğü operasyon ve Türkiye’nin Afrin’e yakında gireceği ile ilgili ne düşündüğü ile ilgili gelen bir soruya ise Nauert, “Sadece bölgedeki şiddetin artmasından korkuyoruz. Türkiye’nin Suriye’nin derinlerine girdikçe daha ciddi insani krizler çıkartma ihtimali var. Türkiye’nin operasyon sonucu evlerini terk edenler için mülteci kampları kurması gerekli. Bütün bu sebeplerle ateşkesin uygulanması çok önemli” dedi.

Nauert, “Türkiye ile ilgili, biz herkesin DEAŞ ile savaşmasını istiyoruz. Türkiye’nin haklı endişelerini anlıyoruz ama tüm bölgede şiddetin de azalmasını istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu