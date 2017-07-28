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ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'ne Moskova'da diplomatik sınırlama

Rusya, ABD’den Rusya’daki Büyükelçilik çalışanlarının sayısını azaltmasını istedi ve Moskova’da ABD Büyükelçiliği’nin kullandığı tüm depoların kullanımını askıya aldığını bildirdi.

ABDnin Rusya Büyükelçiliğine Moskovada diplomatik sınırlama

28 Temmuz 2017 13:04

Rus Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu'nun Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye karşı yaptırımların onaylanmasından sonra yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’daki Büyükelçilik çalışanlarının sayısını 1 Eylül’den itibaren ABD’deki Rusya Büyükelçiliği çalışanlarının oranında azaltmasını ve 455 kişiye düşürmesini istediğini, ayrıca ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nin Moskova’da Dorozhnaya Caddesi'ndeki depolama tesislerini ve Serebryaniy Bor’da kullanılan sayfiye evininin kullanılmasını 1 Ağustos’tan itibaren askıya aldığını bildirdi. 


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