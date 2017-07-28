ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'ne Moskova'da diplomatik sınırlama

Rus Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu'nun Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye karşı yaptırımların onaylanmasından sonra yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’daki Büyükelçilik çalışanlarının sayısını 1 Eylül’den itibaren ABD’deki Rusya Büyükelçiliği çalışanlarının oranında azaltmasını ve 455 kişiye düşürmesini istediğini, ayrıca ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nin Moskova’da Dorozhnaya Caddesi'ndeki depolama tesislerini ve Serebryaniy Bor’da kullanılan sayfiye evininin kullanılmasını 1 Ağustos’tan itibaren askıya aldığını bildirdi.