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ABD’nin yeni başkanı Trump’tan ilk basın toplantısı

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, seçim zaferinin ardından ilk kez basın toplantısı düzenlendi.

ABDnin yeni başkanı Trumptan ilk basın toplantısı

11 Ocak 2017 19:54

Önümüzdeki hafta otomobil sektörüyle ilgili önemli açıklamalar olacağını ifade eden Başkan Trump, milyar dolarlık fabrikanın Meksika yerine Michigan’da açılacağını ifade etti.

Seçimde Rusya’nın yardımı olduğu iddialarını sert bir dille yalanlayan Trump, "Bu haberler tamamen yalan. Bu haberler rakiplerimiz tarafından yayıldı" dedi.

Trump, Putin ile ilgili bir soru üzerine, "Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir. Rusya ile uzun zamandır kötü ilişkilerimiz var. Rusya aslında DEAŞ’le mücadelede iyi bir ortak olabilir. Putin ile iyi anlaşmak için bir şansım var" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun vergilere ilişkin sorusu üzerine ise Trump, "Vergilerimle sadece gazeteciler ilgileniyor" diye konuştu.

Trump, Rusya ile ilişkiler, siber saldırı, istihdam konusuna kadar çok sayıda soruya cevap verdi;

Donald Trump Rusya’nın kendisi ile ilgili bazı video görüntüleri olduğuna dair haberler için “Bunlar son derece utanç verici ve hepsi yalan. Ben bana sunulan (CIA tarafından) raporu okudum biliyorum. Orada böyle şeyler yok” dedi. Trump ayrıca kendisinin Rusya ile hiçbir anlaşmasının ya da ilişkisinin olmadığını söyledi. Putin ile ilişkisine yönelik olarak ta “Bakalım Putin Trump’ı sevecek mi bunu göreceğiz” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Amerika’ya siber saldırıları iddiası ile ilgili de “Amerika’ya diğer ülkelerden de Rusya’dan da başka kişiler tarafından da saldırılar yapılıyor. Hali hazırda da çok sayıda siber saldırı oluyor” şeklinde konuştu.

Trump konuşmasında kendisinin istihdam konusunda çok büyük imkanlar sunacağını söyledi ve “en büyük istihdamı sağlayan insan olacağım” dedi.
Donald Trump kendisine ait şirketlerin yönetimini çocuklarına bıraktığını Trump şirketlerinin bugüne dek olduğu gibi çalışmaya devam edeceğini kendisinin şirketlere hiç bir şekilde müdahale etmeyeceğini vurguladı. Trump ayrıca şirketine ait otellerde başka ülkelerden hükumet yetkililerinin konaklaması halinde bu konaklamalardan elde edilecek gelirlerin Amerika Maliye Bakanlığı’na bağışlanacağını söyledi.
Meksika sınırına duvar örüleceğini, bunun inşasına hemen başlanacağını ve bunun maliyetinin Meksika hükumetine bir şekilde fatura edileceğini söyledi. Bu vergiler ya da farklı ödemeler ile olacak ama Meksika bunu ödeyecek dedi.

Trump basın toplantısı sırasında sık sık birçok basın kurumunun yalan ve yanlış haberler yaptığını iddia etti. CNN televizyonu muhabirinin soru sormak istemesi üzerine “Trump siz yalan haber yapıyorsunuz. Sana soru hakkı vermeyeceğim” diyerek muhabir ile atıştı. Ayrıca Rusya’nın kendisi ile ilgili bazı videolar içeren bilgileri elinde tuttuğunu iddia eden internet sitesi ile ilgili olarak da bu yalan haberlerinin karşılığını ödeyecekler ifadesini kullandı.

Kampanyası sırasında da miting konuşmaları ve TV programları dışında basın ile pek sık bir araya gelmeyen Trump son basın toplantısını 27 Haziran’da düzenlemişti. Seçimlerin ardından ilk basın toplantısını 15 Aralık’ta yapacağını ilan eden Donald Trump daha sonra bu toplantıyı da iptal etmişti. 

Etiketler: Trump


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