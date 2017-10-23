Abdullah Avcı: 'Bugün oyun gücümüzü gösterdik'

Beşiktaş ile Vodafone Park’ta 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Beşiktaş’ın geniş alanda oynadığını söyleyen Avcı, “Rakibimiz ligin en fazla orta yapan ve kafa şutu atan takımı. Özellikle soldan sağa dönüşlerde Quaresma’nın dışarıda kaldığı pozisyonlarda atakları sonuçlandırıyorlardı. Biz pas iade oyununu çok sık oynamak ve topa sahip olmakla ilgili çalıştık. Beklerimizin topla oynaması önemliydi. Özellikle Tosic tarafını bırakıp, Pepe tarafından baskıyla oynamak istedik. Bugün 61 dakika top oyunda kaldı. Özellikle Beşiktaş’ın 1. ve 2. bölge arasındaki bölgeye Mossoro ve Adebayor’u sokmaktı. Topa çok sahip olduk. Oyun içinde harika bir oyun üstünlüğümüz vardı. Oyun elimizin altındaydı ve oyunu istediğimiz gibi sonuçlandırıyorduk. Gol de harika bir dakikada geldi ancak büyük takımlara karşı bazen 1 duran top oyunun kaderini değiştirebiliyor. Böyle kaliteli bir takıma karşı oyun gücünü gösterebilmek çok önemli. Bugün üzüntülüyüz. Beşiktaş’a karşı hem oynadık hem net pozisyon vermedik. Bugün oyun gücümüzü nasıl gösterdiysek, diğer takımlara karşı da bundan sonra da aynen devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bizim bütün oyuncularımız birbirine denk isimler”

Hoffenheim karşısında rotasyona gittiği sorusuyla ilgili olarak konuşan Avcı, “Geçen sene Galatasaray maçlarıyla ilgili de rotasyonla eleştiriler oluyordu. Karabük maçındaki rotasyonla ilgili ses çıkmadı. Bizim kurduğumuz kadro 22-23 tane eşdeğer oyunculardan kurulu oyuncular. Bazı haftalar testler yapıyoruz. Visca serum yedi, Emre sakat, Mahmut spazmlı, Kerim de benim tercihimle oynamadı. Hoffenheim’la ilgili analiz yaptığımızda, biz bugünkü gibi Hoffenheim’la oynasaydık çok farklı bir yenilgiyle kapatırdık. Ligin 9. haftasında ne bir final olur, ne de hedef olur. Neden rotasyon yapayım. Bizim 3 senedir yakaladığımız ivmenin içinde kalmak istiyorduk. Bugün kaybetseydik, Beşiktaş 1 puan önümüze geçerdi. Ben ve ekibim 24 saat detaylar üzerinde çalışıyoruz. Savunma aynıydı Hoffenheim maçında. Orada da tasarruf yapabilirdim ama yapmadım. Hoffenheim maçının finali bunu gerektiriyordu. 1 sonraki maçı düşünürsün. Rotasyon kelimesini kabul etmiyorum. Kaldı ki oynayan isimlerin hepsi milli oyuncular. Geçen sene Beşiktaş’ta oynamadığı için eleştirilen Gökhan İnler’i oynattığımız zaman eleştiriliyoruz. Lütfen bu doğrultuda baksınlar olaylara” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar