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Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik

Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik
Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerginlik

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadelede ilk yarının sona ermesinin ardından ise turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Abdullah Avcı ile Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük arasında bir gerginlik yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde E.Y. Malatyaspor ile karşılaştı. 1-1 berabere biten müsabakanın ilk yarısının sonunda ise turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile sarı-kırmızılı futbolcu Adem Büyük arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma oldu. Araya girenlerin müdahale etmesiyle bu gerginlik büyümeden yatıştırıldı.  

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