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Abdullah Avcı: Kalan 13 maçta daha az hata yapmalıyız

Gaziantepspor’la 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Kalan haftalarda daha az hata yapmalıyız” dedi.

Abdullah Avcı: Kalan 13 maçta daha az hata yapmalıyız

18 Şubat 2017 19:13

Kasımpaşa’nın ardından Gaziantepspor karşısında da puan kaybederek zirve yarışında yara alan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, iyi oynadıklarını, ancak buna karşın beceri konusunda başarılı olamadıklarını ifade etti.

Kendileri için en zor oyunların, set oyunları olduğunu dile getiren Avcı, “Özellikle rakibin 1. ve 2. bölgede beklediği oyuna hazırlıklıydık. 7 tane opsiyon çalıştık. 3. bölgeye kadar bütün opsiyonları kullandık. 26 şut atıp 30’dan fazla orta yapmışız. Bu noktadan sonra artık becerinin devreye girmesi gerekir. İlk yarının son bölümünde ve ikinci yarının son bölümünde rakip de bizi cezalandırabilirdi. Bunun önüne geçmek için erken gol bulmamız gerekiyor. Burada biraz daha hareketli olmamız gerekiyordu. Rakip iyi mücadele etti, onları tebrik ediyoruz. Bu kadar şut atıp, bu kadar orta yapıyorsak, eksiklerimizi görerek 1 puanı cebimize koymalıyız. İkinci yarı itibariyle zor maçlar başlıyor. Önümüzdeki 13 haftada en az hatayı yaparak hareket etmeliyiz” dedi.

“Kazanılan 1 puan olarak bakabiliriz”

Karşılaşmanın genelinde iyi mi, yoksa kötü mü oynadıklarını analiz ettiklerini de söyleyen Avcı, “Oyun içinde iyi mi oynadık, kötü mü oynadık diye düşünürsünüz. Çalıştığımızı oynadık ancak beceri devreye giremedi. Ancak oyunun son bölümlerinde rakip de bizi cezalandırabilirdi. Böyle baktığımızda da kazanılan 1 puan olarak görebiliriz” diyerek sözlerini noktaladı. 

Bozhan Memiş


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