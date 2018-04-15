Diğer
Kategoriler

Abdurrahim Albayrak: 'Muhteşem futbolla Başakşehir’i yendik'

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Başakşehir’i muhteşem bir futbolla mağlup ettiklerini söyleyerek, “Biz bu yola baş koyduk” dedi.

Abdurrahim Albayrak: Muhteşem futbolla Başakşehiri yendik

15 Nisan 2018 21:50
Abdurrahim Albayrak: 'Muhteşem futbolla Başakşehir’i yendik' - Tıkla İzle

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, “Ankara’da geçen hafta Başakşehir’i yenip, lider olacağız demiştim. Başta teknik heyetimiz, hocama ve futbolcu kardeşlerimin hepsine teşekkür ediyorum. En büyük alkışı da taraftarlarımıza veriyorum. 90 dakika susmadılar. Biz bu yola baş koyduk. Allah’ın izni ile en zorlu maçlarımızdan birini oynadık. Başakaşehir’i muhteşem bir futbolla mağlup ettik. Hocamızın söylediği her şeyi yaptılar ve hedefimize ulaştık” diye konuştu.

“Göksel Gümüşdağ da bizim soyunma odamıza kadar geldi, tebrik etti”

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Arda Turan ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bir araya gelmemesinin sorulması üzerine Albayrak, “O konuda ben bir şey söyleyemem. Zaten gergin oldu maç. Maçın sonunda herkes birbirini tebrik etti. Göksel Gümüşdağ da bizim soyunma odamıza kadar geldi, tebrik etti. Futbolun içerisinde bu centilmenlikler var. Geçen hafta biz mağlup olduk. Fatih hoca gitti, Ümit hocayı tebrik etti. Kaptırmış olduğumuz liderliği geri almanın sevincindeyiz” şeklinde konuştu.

Türk Telekom Stadyumu’nda muhteşem bir taraftarların olduğunu söyleyen Abdurrahim Albayrak, “Özlediğimiz taraftar coşkumuzu gördük. Kulağım hala çınlıyor. Futbolcularımız da soyunma odasına aynı şeyi söylediler. Muhteşem taraftarlar vardı. 5 maç kaldı. İnşallah sonunda gülen biz oluruz” dedi.  

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç