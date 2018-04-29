Diğer
Kategoriler

Abdürrahim Albayrak: 'Şampiyon olmak için 270 dakikamız kaldı'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak, şampiyon olmak için 270 dakikaları kaldığını ifade ederek, kalan maçları en iyi şekilde geçirip şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Abdürrahim Albayrak: Şampiyon olmak için 270 dakikamız kaldı

29 Nisan 2018 22:03
Abdürrahim Albayrak: 'Şampiyon olmak için 270 dakikamız kaldı' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı 2-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir mücadele geçirdiklerini ifade eden Albayrak, “Beşiktaş’ın yedeklerini biliyoruz. İnanılmaz bir hafta geçirdik ve hocamızın söylediği her şeyi futbolcularımız uyguladı. Hepsini alınlarından öpüyorum. Teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Gecemizi gündüzümüzü Florya’ya verdik. Bir ekip ruhu sergiledik. Hocanın inanılmaz motivasyonu bu maçın kazanılmasındaki en büyük faktörlerinden. Zaten Türk Telekom Stadı’nda muhteşem taraftarımızın, 52 bin kişinin önünde onların da desteğiyle yenemeyeceğimiz takım yoktur.

"Şampiyon olmak için 270 dakikamız kaldı"

Siyah-beyazlı ekibi 2-0 mağlup ettikleri için mutlu olduğunu söyleyen Abdürrahim Albayrak, “Bugün ligde iki sene üst üste şampiyon olmuş çok güçlü bir rakibi, Beşiktaş’ı yendik. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş’a bundan sonra başarılar. İyi bir takım iyi mücadele ettiler. Biz daha çok pozisyona girdik. Penaltı da kaçırmamıza rağmen 2-0 aldık. Şampiyon olmak için 270 dakikamız kaldı. Her şey bizim elimizde. İnanıyorum ki kalan 270 dakikayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Şimdi en önemli maçımız Akhisarspor maçı. Yarından itibaren Akhisarspor maçı çalışmalarına başlayacağız. İnşallah oradan da galip gelip yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.  

Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç