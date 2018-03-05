Türkiye’de gençlerin ve ebeveynlerin yurtdışı eğitime olan ilgisi her geçen yıl yükselerek devam ediyor. English UK’in yayınladığı verilere göre; Türkiye İngiltere’ye en çok öğrenci gönderen ilk 10 ülke arasında. Keza UNESCO’nun öğrenci mobilizasyonuyla ilgili raporunda da ABD’ye en çok öğrenci gönderen 11'inci ülke Türkiye oldu.

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Direktörü Rahmi Mesud Yılmaz konuyla ilgili açıklamasında; IELTS, TOEFL gibi yurtdışı üniversitelerine kabul için şart koşulan sınavların öğrencilerin İngilizce okuryazarlık seviyelerini tespit etiğini ama aynı zaman da öğrencilerin kendilerini bu dilde yeterli seviyede ifade edebilmesini de şart koştuğunun altını çizdi.

Ayrıca, Türkiye’de yabancı dil öğrenen öğrencilerin gramer altyapılarının oldukça iyi olabilmesine rağmen, günlük hayatta öğrendikleri yeni dili kullanmada sıkıntı yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Bunun sebebi de öğrendikleri dilin günlük dinamiklerine uzak kalmaları. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar da özellikle yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin İngilizceyi yurtdışında öğrenmelerinin çok daha efektif olduğunu gösteriyor. Sparchcaffe Sürdürülebilir Dil Öğrenme Projesi’nin 2 binden fazla öğrenci ve eğitimciyle yaptığı çalışmaya göre katılımcıların yüzde 90’ı dil öğrenme sürecinde en etkili yöntemin yüz yüze iletişim kurmak" dedi.

Yarısından fazlası da yurtdışında aldıkları dil eğitimi sayesinde öğrendikleri dili daha özgüvenle konuşabildiklerini söyleyen Rahmi Mesud Yılmaz, yüzde 20’lik kesim bu sayede daha çok seyahat ettiklerini, yüzde 13’lük kesimde bu sayede iş hayatlarının da değiştiğini belirterek, "Artık öğrenciler ve aileler yurtdışı İngilizce eğitimi bir zorunluluk olarak görmeye başladı. İngilizce yeterlilik belgeleri yurtdışı eğitimde olduğu kadar, Türkiye’de de iyi bir kariyer için olmazsa olmaz bir hal aldı. Pek çok kuruluş iş başvurularında yabancı dil yeterlilik belgelerini zorunlu tutuyor. Ayrıca bu belgelere sahip çalışanlar dil tazminatı alıyorlar. İngiltere merkezli IELTS ile Amerika merkezli TOEFL dünyada ve Türkiye’de en çok geçerli olan ve bireyin İngilizce seviyesini belirleyen iki sınav sitemi" şeklinde konuştu.