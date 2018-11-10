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Abisinin katilini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Abisinin katilini bıçaklayan şahıs tutuklandı
Abisinin katilini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Zonguldak'ta 10 yıl önce öldürülen abisinin katilini sokak ortasında bıçaklayan zanlı, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde yaşanmıştı. İddialara göre, Serkan C. (41), Necdet S.'nin 2008 yılında abisi Mehmet S.'yi öldürmüş ve Serkan C.'de olaydan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Serkan C.'nin cezasının ardından tahliye edildiğini öğrenen Necdet S., sokakta Serkan C. ile karşılaşmış ve cebinden çıkardığı bıçakla Serkan C.'yi başından, omzundan ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralamıştı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Necdet S., bu sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Necdet S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Serkan C.'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.  

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