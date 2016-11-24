Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında evinde Portekiz ekibi Benfica ile 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar basın mensupların açıklamalarda bulundu. Maçı daha zor hale getirdiklerini belirten Aboubakar, “Mental açıdan önemli bir sınav verdik” dedi.

Porto’ya kişisel sebeplerden dolayı dönmeyi düşünmediği açıklayan Aboubakar, “Orada bazı muamelelere maruz kaldım. Bunlar hiç hoşuma gitmedi. Ailemle ilgili olan şeylerde var. Şu an itibariyle Porto’ya dönmeyi düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Aboubakar ayrıca taraftarların duygularına karşılık verdiklerini, onların pes etmemesiyle 3-0’dan döndüklerini söyledi.

Oğuzhan Ort