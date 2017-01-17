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Aç kalan tilki ilçe merkezine indi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki ilçe merkezine indi.

Aç kalan tilki ilçe merkezine indi

17 Ocak 2017 18:50

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaban hayatını olumsuz etkiliyor. İlçenin yüksek kesimlerinde ki kar kalınlığının yarım metrenin üzerinde olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları yiyecek arıyor.

Kar nedeniyle yiyecek arayan bir tilki kar yağışının fazla olmadığı ilçe merkezine kadar indi. Vatandaşlar tarafından görüntülenen tilkiye daha sonra yiyecek olarak peynir verildi. Peyniri alan tilki daha sonra ilçe merkezinden uzaklaştı. 

Ahmet Arslantaş


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