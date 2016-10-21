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Açığa alınan öğretmenler görevlerine dönmeye başladı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra açığa alınan ve üç aydır açıkta bekleyen öğretmenler görevlerine dönmeye başladı.

Açığa alınan öğretmenler görevlerine dönmeye başladı

21 Ekim 2016 16:03

Kayseri İl milli Eğitim Müdürlüğü incelemesi tamamlanan ve görevlerine dönmesine karar verilen öğretmenlerin listesini ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. İlçe milli eğitim müdürlükleri 21.10.2016 tarihi itibarıyla göreve dönme yazılarını yazarak öğretmenlere tebliğ etmeye başladı.
Eğitim Bir Sen genel merkez ve Kayseri Şubesi olarak darbe girişimine bulaşmayan ve safını her şekilde belli eden öğretmenlerin iadesi konusunda çalışmalar yapmaktaydı. konuyla ilgili açıklama yapan aydın kalkan, öğretmenlerin bu süreçte yıpratılmaması gerektiğini, devletin suçluları araştırarak böyle bir tedbiri uygulaması gerektiği üzerinde durdu.
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, açığa alınan öğretmenlerin göreve iade edilirken kendi pozisyonlara dönmesi gerektiğini tüm incelemelerden sonra suçsuzluğu tespit edilen idarecilerin tekrar idareci olarak dönmesi gerektiğini vurguladı.
Göreve iade sürecinin hızla sürdürülmesi gerektiğini belirten Kalkan, suçsuz olan eğitimcilerin bir an önce okullarıyla ve öğrenceleriyle buluşmasının önemli olduğunu kaydetti. 

Etiketler: Açığa alınan öğretmenler


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