Açık havada film izleme keyfi Akasya ve Akbatı'da

Yaz gecelerini açık havada sinema keyfi ile taçlandırmaya devam eden Akasya Park, 11 Ağustos Cuma günü ’Troller’ filmine ev sahipliği yapacak. Küçükten büyüğe herkes tarafından çok sevilen animasyon film 21:00’da ücretsiz olarak gösterilecek.



Akbatı AVYM

1950’li yılların efsaneleşmiş arabalı sinema keyfi Akbatı AVYM Festival Park alanında tekrar canlanıyor. Klasik maket arabalar ve minderlerde film izleme deneyimiyle geçmişe dönecek sinemaseverler,11 Ağustos Cuma günü saat 21.00’da gösterilecek Logan: Wolverine filmi ile açık hava sinemasının keyfini yaşayacak