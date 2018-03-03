Diğer
Kategoriler

Açıkgöz: 'Bir sonraki senenin hazırlığını yapacağız'

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Galatasaray’a 7-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktör Levent Açıkgöz, "Durum gösteriyor ki bir sonraki senenin hazırlığını yapacağız" dedi.

Açıkgöz: Bir sonraki senenin hazırlığını yapacağız

03 Mart 2018 22:46
Açıkgöz: 'Bir sonraki senenin hazırlığını yapacağız' - Tıkla İzle

Açıkgöz, hafta içinde maça iyi hazırlandıklarını, geçmiş maçlarda yapılan hatalar üzerinde durduklarını kaydederek, “Kalemize gelen ilk golü yedikten sonra bütün direncimiz kırılıyor. 7-0'lık skordan sonra söylenecek bir laf yok. Durum gösteriyor ki bir sonraki senenin hazırlığını yapacağız. Bu mevcut kadronun içinde önümüzdeki süreçte transferlerle alakalı kulübün durumu ne olur bilemiyorum. Bu oyuncu topluluğu ile seneye de devam edeceğimize göre, altyapıdan çocuklara da şans vererek, kalan 10 maçı değerlendireceğiz” dedi.

Açık oynadıkları yönünde gelen bir soruya Açıkgöz, şunları söyledi:

"Topa sahip olduğun zaman tabii ki atak yapmak için açık oynayacaksın. Galatasaray karşısında birinci bölgede kapanırsan gol yeme ve pozisyon verme şansı daha çok fazla. İkinci bölgede Rakibe alanı daraltıp top oynatmamak üzerine çalışma yaptık. Galatasaray’da üst düzey oyuncu var. Büyük maçlarda kalite farkı ortaya çıkıyor. Futbolculara da bir şey diyemiyorum. Savunmayı ikinci bölgede yapmanın daha mantıklı olduğunu düşündük. Geriye çekildiğiniz zaman daha rahat gol yeme şansı var."  

Yasin Erdem - Çetin Uzunkara - Samet Oğuzhan Doğan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç