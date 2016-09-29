Olay, 21 Ekim 2015 Çarşamba günü merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemşire olarak çalışan Fatma Y.’den ayrılan ve Ankara'da ambulans şoförü olan İbrahim G. (41), eski eşi ile görüşmek için Bursa'ya geldi. Fatma Y.'yi arayarak, 'Seninle konuşacağız, hastaneden ayrılma' diyen İbrahim G., hastane önüne geldiğinde Muammer Kılıç (46) ve oğlu Muhammet Enez Kılıç (18) ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada belindeki tabancayı çıkaran İbrahim G., acil servis önünde baba ile oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. Hastane içine alınan yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, İbrahim G., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Çifte müebbet isteniyor

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan çifte müebbet talebiyle hakim karşısına çıkan üç çocuk babası İbrahim G.'nün yargılanmasına devam edildi. İbrahim G. önceki duruşmada, Fatma Y.'nin psikolojik sıkıntıları sebebiyle hastanede tedavi gördüğünü, zaman zaman eve gelmediğini, başka erkeklerle görüştüğünü bildiğini iddia ederek, olay günü hastane bahçesinde buluştuklarını ve gerisini hatırlamadığını söyledi.

Fatma Y. ise 2012 yılında İbrahim G.’den boşanmasına rağmen sürekli tehdit edildiğini iddia ederek, olay günü sanığı gördüğünü, ağlayarak kendisi ile görüşmek istediğini anlattı. İzin alarak eve gittiğini anlatan Fatma Y., “Gece yattığımız esnada İbrahim G., Muammer Kılıç’ı telefonla arayıp konuşmak istediğini söyledi. Ben gitmesini istemediğim halde Muammer Kılıç, oğlu ile birlikte evden çıkıp gitti. Daha sonra hastanede birlikte çalıştığım arkadaşım beni telefonla arayarak durumu anlattı. Hastaneye gittim. Benim mutluluğumu engelleyen İbrahim’den şikayetçiyim” demişti.

“Tasarlayarak cinayet işlemeye gelmedim”

Görülen duruşmada söz alan sanık İbrahim G., “Ben, kesinlikle tasarlayarak Bursa’ya cinayet işlemeye gelmedim. Bursa’da sözleşmeli memur olarak iş başvurusuna gelmiştim. Akşam saatlerine kadar hastanede bu işlemlerle uğraştım. Daha sonra bu olay meydana geldi. Ben hastaneye rahatsız olduğum için gitmiştim. Buna dair kayıtlar vardır” diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair raporun aldırılması ve sanığı suç tarihinde Çekirge Devlet Hastanesi’ne muayene için bir başvurusu bulunup, bulunulmadığının sorulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın 23 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine, Çekirge Devlet Hastanesi’ne müzekkere yazılarak, olay tarihinde İbrahim G.'nin muayene olduğuna dair kayıt varsa istenmesine, sanığın tutuklu halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ahmet Faruk Çabuk