Diğer
Kategoriler

Acil servis önünde bıçaklı kavga: 5 yaralı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Acil servis önünde bıçaklı kavga: 5 yaralı

09 Kasım 2017 22:29
Acil servis önünde bıçaklı kavga: 5 yaralı - Tıkla İzle

 Olay, saat 21.30 sıralarında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2’si bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştıkları iddia edilen kişiler ekipler tarafından gözaltına alındı. Öte yandan yaralılar farklı hastanelere kaldırılırken polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsmail Bulut
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç