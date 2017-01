Samsun'da grip nedeniyle hastanelerin acillerine başvuru yapanların sayısında artış yaşanıyor. Kış aylarında grip enfeksiyonunun kendini daha fazla gösterdiğini belirten uzmanlar, her yıl kış aylarında hastanelerde yoğunluk yaşandığını söyledi. Gripten korunmak için vatandaşlara uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle çocukların yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetlerinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini kaydetti.

Kökten: "Elleri güzel yıkamak gerekir"

Konuyla ilgili bilgi veren Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurdan Kökten Yıldırım, "Grip enfeksiyonu kış döneminde salgın yaptığından dolayı şu an doluluk oranımız var. Önceki yıllarda bu aylara göre doluluk oranımız aynı. Grip genelde influenza virüsüyle oluşan bir enfeksiyon. Genelde aynı ortamlarda bulunan insanlardan öksürme ve aksırma, damlacık yoluyla bulaşma olabiliyor. Bir de dokunma yoluyla oluşabiliyor. Çocuklarda bu tarz bulaşma daha fazla olabilir. Bunun için elleri güzel yıkamak gerekir. Enfeksiyonu yaymamak için hastanın öksürdüğünde-aksırdığında mendil kullanması gerekir. Çocuklarda yüksek ateş ve nefes darlığı oluyorsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli. Ayrıca hafif olarak nitelendirilen ve düzelmeyen durumlarda grip durumlarında mutlaka bir hekime başvurulmalıdır" dedi.

Domaç: "Her yıl bu dönemlerde hasta yoğunluğunu yaşamaktayız"

Sıra dışı bir yoğunluk yaşanmadığını belirten Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Bölgeye hitap eden bir hastane olduğumuz için her gün 800-bin arası acil başvurusu oluyor. Bunların bir kısmı aciliyeti daha yüksek hastalar. Diğer bir kısmı ise polikliniklerde de tedavi edilen hastalar. Fiziki şartlarımızı geliştirerek ve hekim sayımızı artırarak daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Her yıl bu dönemlerde hasta yoğunluğu yaşamaktayız. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

Kenan Akyüz